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Кулеба сказал гендиректору МАГАТЭ, как можно обеспечить безопасность ЗАЭС

Пятница, 16 сентября 2022, 22:09

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу провел телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"В ходе сегодняшнего разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси я подчеркнул, что единственный путь обеспечения ядерной безопасности в Европе – возвращение Запорожской атомной электростанции под контроль Украины", – говорится в сообщении.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что "продолжит конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ для достижения этой цели".

Ранее Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

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Кулеба

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