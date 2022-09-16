Кулеба сказал гендиректору МАГАТЭ, как можно обеспечить безопасность ЗАЭС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу провел телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"В ходе сегодняшнего разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси я подчеркнул, что единственный путь обеспечения ядерной безопасности в Европе – возвращение Запорожской атомной электростанции под контроль Украины", – говорится в сообщении.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что "продолжит конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ для достижения этой цели".

In today’s call with Director General @RafaelMGrossi, I emphasized that the only way to ensure nuclear safety and security in Europe is to return the Zaporizhzhia nuclear power plant under Ukrainian control. We will continue engaging constructively with IAEA to achieve this goal. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 16, 2022

Ранее Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.