Партія Орбана хоче провести в Угорщині опитування щодо підтримки санкцій проти РФ

Партії правлячої коаліції Угорщини, Фідес-KDNP, попросили уряд, який повністю складається з їхніх політиків, провести загальнонаціональне опитування щодо підтримки угорським населенням енергетичних санкцій ЄС проти Росії.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Після дводенного засідання парламентської групи правлячої партії "Фідес" і її партнера, яку багато хто вважає сателітною партією, KDNP, провідні політики повідомили журналістам у четвер, що коаліція "закликала уряд провести національні консультації щодо санкцій проти Росії".

Однак не щодо всіх 11 тисяч обмежувальних заходів, які вже діють, тому що це було б неможливо, а лише щодо енергетичних санкцій, оскільки "вони завдають шкоди та ставлять Росію в скрутне становище", уточнив лідер фракції "Фідес" Мате Кочиш.

За його словами, Росія стала набагато багатшою, а Європа набагато біднішою, і якби санкції були скасовані, то не було б ні інфляції, ні рецесії.

На думку Кочиша, в ЄС ще ніхто не питав людей про санкції: угорський уряд зробить це першим і зможе "використати це пізніше".

Національні консультації з різних тем, починаючи від міграції до заходів щодо COVID-19, стали центральним інструментом для уряду Віктора Орбана, який перебуває при владі з 2010 року, щоб продемонструвати підтримку своєї внутрішньої політики.

Неофіційні опитування, відмінні від національних референдумів, які передбачають суворі нормативні вимоги, доступні кожному повнолітньому в Угорщині, анкету можна відправити поштою або заповнити онлайн, і їх критикують за те, що вони містять упереджені та навідні запитання.

Нагадаємо, в угорській газеті Magyar Nemzet, яку вважають одним з рупорів партії влади, вийшла колонка, в якій пророкують знищення України, звинувачують США у тому, що вона ще тримається, та заявляють, що Угорщина не мала б застосовувати 5 статтю НАТО, якби дійшло до прямого зіткнення Альянсу з Росією.

Як повідомлялося, в одному з останніх виступів угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території, а також допускає розпад Євросоюзу у наступне десятиліття.

Про те, чому Угорщина доводить, що чужа для європейської ціннісної цивілізації, читайте у статті: Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.