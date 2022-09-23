Партия Орбана хочет провести в Венгрии опрос о поддержке санкций против РФ

Партии правящей коалиции Венгрии, "Фидес" и KDNP, попросили правительство, которое полностью состоит из их политиков, провести общенациональный опрос о поддержке венгерским населением энергетических санкций ЕС против России.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

После двухдневного заседания парламентской группы правящей партии "Фидес" и ее партнера KDNP, которую многие считают партией-сателлитом, ведущие политики сообщили журналистам в четверг, что коалиция "призвала правительство провести национальные консультации по санкциям против России".

Но не по всем 11 тысячам ограничительным мерам, которые уже действуют, потому что это было бы невозможно, а только по энергетическим санкциям, поскольку "они наносят ущерб и ставят Россию в затруднительное положение", уточнил глава фракции "Фидес" Мате Кочиш.

По словам Кочиша, Россия стала намного богаче, а Европа – намного беднее, и если бы санкции отменили, то не было бы ни инфляции, ни рецессии.

По его мнению, в ЕС еще никто не спрашивал людей о санкциях: венгерское правительство сделает это первым и сможет "использовать это позже".

Национальные консультации по различным темам, начиная от миграции до мер по COVID-19, стали центральным инструментом для правительства Виктора Орбана, который находится у власти с 2010 года, чтобы продемонстрировать поддержку своей внутренней политики.

Неофициальные опросы, отличные от национальных референдумов, которые предусматривают строгие нормативные требования, доступны каждому совершеннолетнему в Венгрии, анкету можно отправить по почте или заполнить онлайн, и их критикуют за то, что они содержат предвзятые и наводящие вопросы.

Напомним, в венгерской газете Magyar Nemzet, которую считают одним из рупоров партии власти, вышла колонка, в которой предрекают уничтожение Украины, обвиняют США в том, что Киев еще держится, и заявляют, что Венгрия не должна была бы применять статью 5 договора НАТО, если бы дошло до прямого столкновения Альянса с Россией.

Как сообщалось, в одном из последних выступлений венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что война в Украине может продлиться до 2030 года, и что Украина может потерять треть или половину своей территории, а также допускает распад Евросоюза в ближайшее десятилетие.

О том, почему Венгрия доказывает, что чужда европейской ценностной цивилизации, читайте в статье: Венгрия выбирает сторону зла. Снова, как в 1939 году.