Польська армія анонсувала курси військової підготовки для всіх охочих

Міністерство національної оборони Польщі та польські Збройні сили протягом жовтня й листопада організують серію безкоштовних курсів із військової підготовки для охочих віком від 18 до 65 років.

Як повідомляє "Європейська правда", таке в понеділок анонсувало польське Міноборони.

Одноденні підготовчі курси відбуватиметься в 17 військових частинах Польщі під гаслом "Тренуйся з армією". На них розповідатимуть про основи володіння зброєю, стрільби, рукопашного бою, орієнтації на місцевості, виживанні й наданні першої допомоги.

"Гарантуємо професійну підготовку, харч і добре проведений час. Витрать суботу з нами, і ми навчимо тебе, як оборонятися й бути в безпеці", – йдеться в рекламному повідомленні Збройних сил Польщі.

Зареєструватися на курс військової підготовки можна через електронну пошту, телефоном, у месенджерах, соцмережах і особисто. Набір завершуватиметься о 13:00 у день перед тренуванням.

Єдиними умовами для участі в курсах є польське громадянство, вік 18-65 років і відповідний зручний одяг. Курси триватимуть по вісім годин із 8 жовтня по 26 листопада. Зазначається, що стрільбі навчатимуть на симуляторах і тренажерах, без використання бойових патронів.

Як відомо, армія Польщі наразі налічує 110 тисяч військовослужбовців і 30 тисяч працівників органів національної безпеки. Польща планує збільшити чисельність війська до 250 тисяч професійних солдатів і 50 тисяч співробітників служб національної безпеки.

Ухвалений навесні закон "Про захист Батьківщини" запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.

Станом на кінець серпня на добровільну основну військову службу в Польщі записалося понад 13 тисяч людей, і в найближчі тижні це число може зрости.

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