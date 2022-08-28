У Польщі вже понад 13 тисяч людей записались на добровільну службу у війську

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у неділю заявив, що на добровільну основну військову службу в країні записалося понад 13 тисяч людей, і в найближчі тижні це число може зрости.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блащак розповів у неділю в етері телеканалу TVP Info.

"Сподіваємося, що у вересні, жовтні та листопаді заявок буде більше. Цього року у нас підготовлено 15 тисяч місць. Якщо буде така потреба, ми створимо додаткові. Ми хочемо, щоб якомога більше людей пройшли навчання, щоб вони могли послуговуватись зброєю, щоб були добре організовані", – заявив міністр оборони Польщі.

Раніше Блащак заявляв, що Польща сподівається подвоїти чисельність своєї армії завдяки добровільній військовій службі.

Ухвалений навесні закон "Про захист Батьківщини" запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.

Кандидат починає волонтерську службу з 28-денного базового курсу підготовки. Потім він ознайомлюється з правилами муштри і військовим статутом і навчається основам володіння зброєю. Цей період завершиться складанням присяги та отриманням військової книжки.

Військовослужбовці, які вирішать не продовжувати навчання, будуть зараховані в резерв. Інші отримають до 11 місяців професійної підготовки, яка поєднується з виконанням обов’язків за фахом. По закінченні цього терміну військовослужбовець добровільної військової служби зможе подати заяву про проходження служби в професійному, територіальному чи дійсному резерві.

У межах волонтерської служби волонтер отримуватиме винагороду у розмірі найнижчого посадового окладу професійного військовослужбовця. Зараз це 4560 злотих (понад 35,6 тисячі гривень).

Як повідомлялося, за словами лідера владної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського, країна планує подвоїти витрати на оборону – спершу з нинішніх 2,4% валового внутрішнього продукту до 3%, а згодом – до 5% ВВП.