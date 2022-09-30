Президент Грузии осудила аннексию областей Украины и мобилизацию на оккупированных территориях
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу осудила действия России по "аннексии" четырех областей Украины, а также намерения Кремля провести мобилизацию на временно оккупированных украинских и грузинских территориях.
Как сообщает "Европейская правда", свое заявление Зурабишвили обнародовала в Twitter.
"Формализация фиктивного референдума в поддержку вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего. Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права и подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркнула она.
"Осуждаю планы мобилизации на оккупированных территориях Украины и Грузии как очередное грубое нарушение суверенитета обеих наших стран", - добавила президент Грузии.
Formalizing sham referendum to support a blatant violation of international law and forceful annexation has no legitimacy, no future.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 30, 2022
We reject such gross violations of international law and reiterate our full support to Ukraine’s territorial integrity.
Напомним, 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.
Лидеры всех стран Европейского Союза опубликовали совместное заявление, в котором решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
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