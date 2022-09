Президент Грузии осудила аннексию областей Украины и мобилизацию на оккупированных территориях

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу осудила действия России по "аннексии" четырех областей Украины, а также намерения Кремля провести мобилизацию на временно оккупированных украинских и грузинских территориях.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление Зурабишвили обнародовала в Twitter.

"Формализация фиктивного референдума в поддержку вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего. Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права и подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркнула она.

"Осуждаю планы мобилизации на оккупированных территориях Украины и Грузии как очередное грубое нарушение суверенитета обеих наших стран", - добавила президент Грузии.

Formalizing sham referendum to support a blatant violation of international law and forceful annexation has no legitimacy, no future.



We reject such gross violations of international law and reiterate our full support to Ukraine’s territorial integrity.