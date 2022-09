Генерал Ходжес: Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергєя Лаврова про русофобію в Молдові та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров'ї.

Свою позицію він висловив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії", - вважає Бен Ходжес.

"Чи справді жителі Придністров'я хочуть бути прикуті до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація? Чи мають надію на світле майбутнє?", - додав він.

Maybe it's time for UKR and Moldova to resolve the Transniestra problem now. Kremlin really can't stop it at this point. Do the people of Transniestra really want to be handcuffed to the corpse that is today's Russian Federation? Is there any hope of a positive future for them? https://t.co/TFdwNSf1rn