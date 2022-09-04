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Генерал Ходжес: Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання

Неділя, 4 вересня 2022, 18:44

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергєя Лаврова про русофобію в Молдові та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров'ї.

Свою позицію він висловив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії", - вважає Бен Ходжес.

"Чи справді жителі Придністров'я хочуть бути прикуті до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація? Чи мають надію на світле майбутнє?", - додав він.

Нагадаємо, в четвер Лавров заявив, що будь-які дії, які вважатимуться загрозою безпеці російських "миротворців" та армії у Придністров’ї, російська влада розглядатиме як напад на РФ. Він також зазначив, що керівництво Молдови "податливо дотримується вказівок Заходу". На думку Лаврова, в Молдові "насаджується русофобія".

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Молдова Росія Війна з РФ

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