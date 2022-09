Генерал Ходжес: Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о русофобии в Молдове и возможных угрозах безопасности российских военных в Приднестровье.

Свою позицию он высказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии", - считает Бен Ходжес.

"Действительно ли жители Приднестровья хотят быть прикованы к трупу, каким сегодня является Российская Федерация? Есть ли надежда на светлое будущее?", - добавил он.

Maybe it's time for UKR and Moldova to resolve the Transniestra problem now. Kremlin really can't stop it at this point. Do the people of Transniestra really want to be handcuffed to the corpse that is today's Russian Federation? Is there any hope of a positive future for them? https://t.co/TFdwNSf1rn