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Генерал Ходжес: Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос

Воскресенье, 4 сентября 2022, 18:44

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о русофобии в Молдове и возможных угрозах безопасности российских военных в Приднестровье.

Свою позицию он высказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии", - считает Бен Ходжес.

"Действительно ли жители Приднестровья хотят быть прикованы к трупу, каким сегодня является Российская Федерация? Есть ли надежда на светлое будущее?", - добавил он.

Напомним, в четверг Лавров заявил, что любые действия, которые можно считать угрозой безопасности российских "миротворцев" и армии в Приднестровье, российские власти будут рассматривать как нападение на РФ. Он также отметил, что руководство Молдовы "уступчиво следует указаниям Запада". По мнению Лаврова, в Молдове "насаждается русофобия".

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Молдова Россия Война с РФ

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