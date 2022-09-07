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В Угорщині шкільний підручник розповідає пропаганду про війну в Україні, яку ділять між собою США, ЄС і РФ

Середа, 7 вересня 2022, 07:59

В Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Йдеться про офіційний підручник, що розроблений державним центром OFI та є обов’язковою навчальною книгою для угорських учнів.

Як ідеться у статті, самої географії у цьому розділі небагато, та й та із помилками. Наприклад, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати – єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна.

"У багатонаціональній Україні розподіл по території національностей дуже нерівномірний. Більшість – це українці за національністю, але на сході країни значна частка росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови (російська, українська) дуже подібні, а п'ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів, дивіться малюнок", – стверджують угорські "географи".

Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: "Кому (з них) має належати Україна?"

 

Крім того, підручник містить відверто неправдиві факти. Наприклад про те, що Україна отримує російські вуглеводні за більш вигідною ціною, ніж інші покупці.

Підручник також поясняє угорським школярам, що Україна – погане місце для життя. А угорці, що опинилися в Україні, потерпають найбільше.

"Здоров'я населення погане, люди можуть розраховувати на чи не найнижчу тривалість життя на континенті. Загальна економічна ситуація в Україні не є сприятливою для угорців, до того ж Закарпаття є одним із найбільш відсталих районів", – пояснює підручник.

Читайте статтю повністю: Шкільна пропаганда Віктора Орбана. Як Угорщина виховує покоління, вороже до України

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