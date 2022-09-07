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В Венгрии школьный учебник рассказывает пропаганду о войне в Украине, которую делят между собой США, ЕС и РФ

Среда, 7 сентября 2022, 07:59

В Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и лживыми фактами, способный "запрограммировать" школьников на враждебное отношение к Украине.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Речь идет об официальном учебнике, разработанном государственным центром OFI и обязательной учебной книгой для венгерских учеников.

Как говорится в статье, самой географии в этом разделе немного, да и с ошибками. Например, венгерские авторы словно лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, "у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия наверняка не причастна.

"В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство – это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения говорит на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров, смотрите рисунок", – утверждают венгерские "географы".

Сообщение сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

 

Кроме того, учебник содержит откровенно ложные факты. К примеру о том, что Украина получает российские углеводороды по более выгодной цене, чем другие покупатели.

Учебник также объясняет венгерским школьникам, что Украина – плохое место для жизни. А оказавшиеся в Украине венгры страдают больше всего.

"Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на едва ли не самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов", - объясняет учебник.

Читайте полную статью: Школьная пропаганда Виктора Орбана. Как Венгрия воспитывает поколение, враждебное к Украине

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