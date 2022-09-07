Франція підтримала обмеження ціни на російський газ у ЄС

Франція виступила за введення граничного рівня цін на постачання газу з Росії для всього ЄС.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Брюссель розробляє радикальні заходи щодо зниження цін на енергоносії. Ці кроки обговорюватимуться представниками країн ЄС у середу перед екстреною зустріччю міністрів енергетики у п'ятницю.

Згідно з документами, які отримало видання, пропозиції включають обмеження цін на російський газ, нові орієнтири для встановлення цін на газ у масштабах усього ЄС та розподіл газу країнам, що його потребуватимуть, у разі надзвичайної ситуації.

"Якщо комісія вирішить ввести граничну ціну на природний газ, який закуповується трубопроводами з Росії, Франція підтримала б такий захід", - заявив президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Лоуренс Бун, держсекретар у справах Європи в уряді Франції, заявила виданню, що необхідно вжити заходи для відповіді на російську агресію.

"Як контрнаступ ми, європейці, повинні зупинити маніпулювання ринком з боку Росії. Це та ж саме, коли ви бачите, що ціна акцій падає після поганих новин, і ви повинні призупинити торги. Франція вже робила ці пропозиції в минулому, інші робили, і вони, ймовірно, будуть на засіданні Ради у п'ятницю", - сказала Бун.

Вона додала, що побоювання втручання у ринок недоречні. Ліквідності на газовому ринку все одно немає.

Бун підкреслила, що будь-які нові заходи мають бути "тимчасовими" - вони могли б бути введені "на шість місяців" і "можливо, продовжені ще на шість місяців".

За даними ЗМІ, Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ, відповівши на зниження поставок російського газу в Європу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 2 вересня заявила, що настав час для обмеження цін на російський трубопровідний газ до Європи.