Визначні пам’ятки в країнах світу вшанували Єлизавету ІІ

Визначні пам’ятки віддали шану королеві Єлизаветі ІІ після того, як вона померла 8 вересня у віці 96 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На Ейфелевій вежі згасли вогні на честь Її Величності. "На знак поваги до Її Величності королеви Єлизавети II я не буду мерехтіти і світло згасне опівночі", - йдеться у офіційному Twitter пам’ятки.

In tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II, tonight, I will turn my lights off at midnight.#QueenElizabethII — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 8, 2022

У Нью-Йорку Емпайр-Стейт-Білдинг підсвітили фіолетово-сріблястими вогнями на честь королеви.

"Сьогодні ввечері вогні нашої вежі сяятимуть фіолетовим кольором і виблискуватимуть сріблом, щоб вшанувати життя та спадок Її Величності, королеви Єлизавети ІІ", - йдеться в офіційному Twitter хмарочоса.

Glittering in purple and silver for Queen Elizabeth II pic.twitter.com/WFfV68UduY — Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 9, 2022

У центрі Оттави в Канаді величезний портрет королеви освітлив скляні стіни Національного центру мистецтв.

Фото: BBC

Лондонське око - одне з найбільших у світі оглядових коліс - вимкнуло вогні після заходу сонця в четвер на честь королеви.

Британські театри також погасили світло, а присутні на виставах вшанували королеву хвилиною мовчання. Також театри відкрили книги співчуттів перед виставами на знак поваги.

У віці 96 років у шотландському замку Балморал 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.

У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочався десятиденний траур у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

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