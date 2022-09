Визначні пам’ятки в країнах світу вшанували Єлизавету ІІ

Визначні пам’ятки віддали шану королеві Єлизаветі ІІ після того, як вона померла 8 вересня у віці 96 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На Ейфелевій вежі згасли вогні на честь Її Величності. "На знак поваги до Її Величності королеви Єлизавети II я не буду мерехтіти і світло згасне опівночі", - йдеться у офіційному Twitter пам’ятки.

