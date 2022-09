Достопримечательности в странах мира почтили Елизавету II

Достопримечательности отдали честь королеве Елизавете II после того, как она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На Эйфелевой башне погасли огни в честь Ее Величества. "В знак уважения к Ее Величеству королеве Елизаветы II я не буду мерцать и свет погаснет в полночь", - говорится в официальном Twitter достопримечательности.

In tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II, tonight, I will turn my lights off at midnight.#QueenElizabethII