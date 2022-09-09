Достопримечательности в странах мира почтили Елизавету II

Достопримечательности отдали честь королеве Елизавете II после того, как она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На Эйфелевой башне погасли огни в честь Ее Величества. "В знак уважения к Ее Величеству королеве Елизаветы II я не буду мерцать и свет погаснет в полночь", - говорится в официальном Twitter достопримечательности.

In tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II, tonight, I will turn my lights off at midnight.#QueenElizabethII — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 8, 2022

В Нью-Йорке Эмпайр-стейт-билдинг подсветили фиолетово-серебристыми огнями в честь королевы.

"Сегодня вечером огни нашей башни будут сиять фиолетовым цветом и сверкать серебром, чтобы почтить жизнь и наследие Ее Величества, королевы Елизаветы II", - говорится в официальном Twitter небоскреба.

Glittering in purple and silver for Queen Elizabeth II pic.twitter.com/WFfV68UduY — Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 9, 2022

В центре Оттавы в Канаде огромный портрет королевы осветил стеклянные стены Национального центра искусств.

Фото: BBC

Лондонский глаз - одно из самых больших в мире смотровых колес - выключил огни после захода солнца в четверг в честь королевы.

Британские театры также погасили свет, а присутствовавшие на спектаклях почтили королеву минутой молчания. Также театры открыли книги соболезнований перед спектаклями в знак уважения.

В возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.

В последние месяцы СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Елизаветы II, из-за которых ей было тяжело передвигаться. В результате она не присутствовала на ряде мероприятий.

В Великобритании, а также во всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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