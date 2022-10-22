Міністр юстиції Німеччини: політика Меркель зробила внесок у розв’язання війни в Україні

На думку міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана, політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Welt.

Міністр заявив про структурні паралелі в безпековій ситуації в Європі сьогодні і в 1938 році.

"Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії. І які розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском. Тоді вважалося, що мова йде про Чехословаччину. Так само багато хто вважав, що йдеться про Крим. Або потім про Україну. Але це не так. Тут атакована вся наша система цінностей" - сказав Бушман.

За його словами, політикою замирення нічого не можна досягти.

"Диктатор сприймає це лише як запрошення. Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід "Північний потік-2" після анексії Криму, було нашим внеском у розв'язання війни в Україні" - заявив Бушман.

Він також згадав про масовані російські дестабілізаційні операції в країнах Балтії.

"У разі нападу на наших партнерів по НАТО там, ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов'язання НАТО щодо надання допомоги" - зазначив він.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель минулого тижня заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії, стверджуючи, що тоді це було вигідніше за скраплений природний газ.