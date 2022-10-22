Министр юстиции Германии: политика Меркель внесла вклад в развязывание войны в Украине

По мнению министра юстиции Германии Марко Бушмана, политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt.

Министр заявил о структурных параллелях в ситуации безопасности в Европе сегодня и в 1938 году.

"Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии. И которые рассчитывают на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Или потом об Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей" - сказал Бушман.

По его словам, политикой примирения ничего нельзя достичь.

"Диктатор воспринимает это лишь как приглашение. Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод "Северный поток-2" после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине", - заявил Бушман.

Он также упомянул о массированных российских дестабилизационных операциях в странах Балтии.

"В случае нападения на наших партнеров по НАТО там, мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств НАТО по оказанию помощи", - отметил он.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России, утверждая, что тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.