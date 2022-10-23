Чехія хоче відсудити в "Газпрому" компенсацію за перебої в постачанні газу

Чеська енергетична компанія CEZ планує звернутися до арбітражу для стягнення з російського "Газпрому" компенсації через перебої з постачанням природного газу протягом цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері чеського телебачення у неділю заявив генеральний директор CEZ Даніель Бенеш.

За його словами, про переговори з російським постачальником щодо поставок на 2023 рік не може бути й мови, єдиний можливий крок – міжнародний арбітраж.

"У той момент, коли хтось не виконує контракт, який у вас є, важко говорити про щось інше, крім компенсації збитків", – сказав Бенеш, оцінивши збитки "від вищих сотень мільйонів до перших мільярдів крон".

На думку гендиректора CEZ, енергетична війна Росії проти Європи розпочалася ще у 2021 році, коли Росія непомітно припинила постачання газу, оскільки рівень заповнення резервуарів знизився. "Це був повзучий крок Росії", – вважає Бенеш, додаючи, що на прямі наслідки дій Росії припадає до 90% зростання цін.

До російського вторгнення в Україну Чехія майже повністю залежала від російського природного газу. З тих пір вона збільшила свої поставки, зокрема за рахунок поставок скрапленого природного газу через Нідерланди та США.

У липні, через надвисокі ціни на енергоносії і загрозу стабільному постачанню газу, країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на 15%, порівняно з середнім показником останніх 5 років. Якщо ситуація стане дуже складною, вимога економії може стати обов’язковою.

На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.