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Чехія хоче відсудити в "Газпрому" компенсацію за перебої в постачанні газу

Неділя, 23 жовтня 2022, 16:44

Чеська енергетична компанія CEZ планує звернутися до арбітражу для стягнення з російського "Газпрому" компенсації через перебої з постачанням природного газу протягом цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері чеського телебачення у неділю заявив генеральний директор CEZ Даніель Бенеш.

За його словами, про переговори з російським постачальником щодо поставок на 2023 рік не може бути й мови, єдиний можливий крок – міжнародний арбітраж.

"У той момент, коли хтось не виконує контракт, який у вас є, важко говорити про щось інше, крім компенсації збитків", – сказав Бенеш, оцінивши збитки "від вищих сотень мільйонів до перших мільярдів крон".

Чехія хоче за п’ять років позбутися залежності від російських енергоносіїв

На думку гендиректора CEZ, енергетична війна Росії проти Європи розпочалася ще у 2021 році, коли Росія непомітно припинила постачання газу, оскільки рівень заповнення резервуарів знизився. "Це був повзучий крок Росії", – вважає Бенеш, додаючи, що на прямі наслідки дій Росії припадає до 90% зростання цін.

До російського вторгнення в Україну Чехія майже повністю залежала від російського природного газу. З тих пір вона збільшила свої поставки, зокрема за рахунок поставок скрапленого природного газу через Нідерланди та США.

У липні, через надвисокі ціни на енергоносії і загрозу стабільному постачанню газу, країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на 15%, порівняно з середнім показником останніх 5 років. Якщо ситуація стане дуже складною, вимога економії може стати обов’язковою. 

На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

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Чехія Енергетика Росія

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