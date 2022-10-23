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Чехия хочет отсудить у "Газпрома" компенсацию за перебои в поставках газа

Воскресенье, 23 октября 2022, 16:44

Чешская энергетическая компания CEZ планирует обратиться в арбитраж для взыскания с российского "Газпрома" компенсации за перебои с поставками природного газа в течение этого года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире чешского телевидения в воскресенье заявил генеральный директор CEZ Даниэль Бенеш.

По его словам, о переговорах с российским поставщиком по поставкам на 2023 год не может быть и речи, единственный возможный шаг - международный арбитраж.

"В тот момент, когда кто-то не выполняет контракт, который у вас есть, трудно говорить о чем-то другом, кроме компенсации убытков", - сказал Бенеш, оценив убытки "от высших сотен миллионов до первых миллиардов крон".

Чехия хочет за пять лет избавиться от зависимости от российских энергоносителей

По мнению гендиректора CEZ, энергетическая война России против Европы началась еще в 2021 году, когда Россия незаметно прекратила поставки газа, поскольку уровень заполнения резервуаров снизился. "Это был ползучий шаг России", - считает Бенеш, добавляя, что на прямые последствия действий России приходится до 90% роста цен.

До российского вторжения в Украину Чехия почти полностью зависела от российского природного газа. С тех пор она увеличила свои поставки, в частности за счет поставок сжиженного природного газа через Нидерланды и США.

В июле, из-за сверхвысоких цен на энергоносители и угрозы стабильным поставкам газа, страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем последних 5 лет. Если ситуация станет очень сложной, требование экономии может стать обязательным. 

На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.

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Чехия Энергетика Россия

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