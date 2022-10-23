Чехия хочет отсудить у "Газпрома" компенсацию за перебои в поставках газа

Чешская энергетическая компания CEZ планирует обратиться в арбитраж для взыскания с российского "Газпрома" компенсации за перебои с поставками природного газа в течение этого года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире чешского телевидения в воскресенье заявил генеральный директор CEZ Даниэль Бенеш.

По его словам, о переговорах с российским поставщиком по поставкам на 2023 год не может быть и речи, единственный возможный шаг - международный арбитраж.

"В тот момент, когда кто-то не выполняет контракт, который у вас есть, трудно говорить о чем-то другом, кроме компенсации убытков", - сказал Бенеш, оценив убытки "от высших сотен миллионов до первых миллиардов крон".

По мнению гендиректора CEZ, энергетическая война России против Европы началась еще в 2021 году, когда Россия незаметно прекратила поставки газа, поскольку уровень заполнения резервуаров снизился. "Это был ползучий шаг России", - считает Бенеш, добавляя, что на прямые последствия действий России приходится до 90% роста цен.

До российского вторжения в Украину Чехия почти полностью зависела от российского природного газа. С тех пор она увеличила свои поставки, в частности за счет поставок сжиженного природного газа через Нидерланды и США.

В июле, из-за сверхвысоких цен на энергоносители и угрозы стабильным поставкам газа, страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем последних 5 лет. Если ситуация станет очень сложной, требование экономии может стать обязательным.

На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.