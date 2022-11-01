ЄС назвав порушенням міжнародного права призов і мобілізацію в Криму

Євросоюз вважає порушенням міжнародного права чергову призовну кампанію в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі 1 листопада, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Російська Федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі щодо призову мешканців Криму до Збройних сил Російської Федерації. Ця кампанія проводиться незабаром після того, як 21 вересня Росія оголосила про мобілізацію, яка включала необґрунтоване націлювання на мешканців Криму", - йдеться у заяві.

Відзначається, що при виконанні наказу Росії про мобілізацію навмисно і непомірно переслідувалися кримські татари.

"Сьогоднішній крок є черговим порушенням Росією міжнародного права. Як член Організації Об'єднаних Націй, несучи особливу відповідальність постійного члена Ради Безпеки ООН, Росія зобов'язана забезпечувати захист прав людини, зокрема на незаконно анексованих нею українських теренах", - заявила речниця.

Напередодні МЗС України засудило намір Росії розпочати осінній призов до російського війська на тимчасово окупованих територіях України і закликало партнерів посилити санкції.

У тимчасово окупованому Криму відбудеться вже шістнадцята призовна кампанія, яка охопить і території, захоплені Росією після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.