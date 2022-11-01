ЕС назвал нарушением международного права призыв и мобилизацию в Крыму призывом и мобилизацию в Крыму

Евросоюз считает нарушением международного права очередную призывную кампанию во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали 1 ноября, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Российская Федерация начала очередную призывную кампанию в незаконно аннексированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе по призыву жителей Крыма в Вооруженные силы Российской Федерации. Эта кампания проводится вскоре после того, как 21 сентября Россия объявила о мобилизации, которая включала необоснованное нацеливание на жителей Крыма", - говорится в заявлении.

Отмечается, что при выполнении приказа России о мобилизации намеренно и непомерно преследовались крымские татары.

"Сегодняшний шаг является очередным нарушением Россией международного права. Как член Организации Объединенных Наций, неся особую ответственность постоянного члена Совета Безопасности ООН, Россия обязана обеспечивать защиту прав человека, в частности на незаконно аннексированных ею украинских территориях", - заявила пресс-секретарь.

Накануне МИД Украины осудил намерение России начать осенний призыв в российскую армию на временно оккупированных территориях Украины и призвал партнеров усилить санкции.

Во временно оккупированном Крыму состоится уже шестнадцатая призывная кампания, которая охватит и территории, захваченные Россией после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.