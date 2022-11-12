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Прем'єрка Естонії: зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода

Субота, 12 листопада 2022, 14:22

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас привітала звільнення Херсона від російських військ.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як піднімаються синьо-жовті прапори", - написала Каллас.

"Естонці спостерігають за вашою хоробрістю з гордістю та глибоким почуттям солідарності та підтримки", - додала прем'єрка.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відступ Росії з Херсона знаменує чергову стратегічну невдачу Москви.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю повідомив, що перші військові частини зайшли до Херсона після рішення Росії вивести свої сили з правого берега Дніпра.

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

А посол Німеччини Анка Фельдгузен зазначила, що звільнення Херсона було однією з найбільш жаданих перемог для України. 

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