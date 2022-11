Прем'єрка Естонії: зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас привітала звільнення Херсона від російських військ.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як піднімаються синьо-жовті прапори", - написала Каллас.

I am moved to tears to witness freedom returning to #Kherson, Ukrainians hugging their soldiers, and blue and yellow flags raised.



Estonians are watching your bravery with pride and a deep feeling of solidarity and support. @Denys_Shmyhal @ZelenskyyUa #SlavaUkraini