Прем'єрка Естонії: зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас привітала звільнення Херсона від російських військ.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як піднімаються синьо-жовті прапори", - написала Каллас.

I am moved to tears to witness freedom returning to #Kherson, Ukrainians hugging their soldiers, and blue and yellow flags raised.



Estonians are watching your bravery with pride and a deep feeling of solidarity and support. @Denys_Shmyhal @ZelenskyyUa #SlavaUkraini — Kaja Kallas (@kajakallas) November 12, 2022

"Естонці спостерігають за вашою хоробрістю з гордістю та глибоким почуттям солідарності та підтримки", - додала прем'єрка.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відступ Росії з Херсона знаменує чергову стратегічну невдачу Москви.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю повідомив, що перші військові частини зайшли до Херсона після рішення Росії вивести свої сили з правого берега Дніпра.

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

А посол Німеччини Анка Фельдгузен зазначила, що звільнення Херсона було однією з найбільш жаданих перемог для України.