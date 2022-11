Премьер Эстонии: тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поздравила освобождение Херсона от российских войск.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги", - написала Каллас.

I am moved to tears to witness freedom returning to #Kherson, Ukrainians hugging their soldiers, and blue and yellow flags raised.



Estonians are watching your bravery with pride and a deep feeling of solidarity and support. @Denys_Shmyhal @ZelenskyyUa #SlavaUkraini