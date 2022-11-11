Посол ЄС: з Україною в Херсон повертається Європа
фото
П'ятниця, 11 листопада 2022, 14:10
П'ятниця, 11 листопада 2022, 14:10
Посол Євросоюзу Матті Маасікас прокоментував очікування українців на прихід Збройних сил України у Херсон.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Маасікас опублікував у своєму Twitter фото з центральної площі Свободи, де люди почали збиратись з символікою України, а також вивісили прапор Євросоюзу.
"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - прокоментував Маасікас у своєму Twitter.
With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022
Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK
У п’ятницю мешканці Херсона виходять на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.