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Посол ЄС: з Україною в Херсон повертається Європа

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П'ятниця, 11 листопада 2022, 14:10

Посол Євросоюзу Матті Маасікас прокоментував очікування українців на прихід Збройних сил України у Херсон.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас опублікував у своєму Twitter фото з центральної площі Свободи, де люди почали збиратись з символікою України, а також вивісили прапор Євросоюзу.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - прокоментував Маасікас у своєму Twitter.

У п’ятницю мешканці Херсона виходять на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті.

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Маасікас Війна з РФ

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