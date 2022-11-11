Посол ЄС: з Україною в Херсон повертається Європа

Посол Євросоюзу Матті Маасікас прокоментував очікування українців на прихід Збройних сил України у Херсон.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас опублікував у своєму Twitter фото з центральної площі Свободи, де люди почали збиратись з символікою України, а також вивісили прапор Євросоюзу.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - прокоментував Маасікас у своєму Twitter.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022

У п’ятницю мешканці Херсона виходять на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті.