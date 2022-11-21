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У Європарламенті виступають проти розмороження коштів ЄС для уряду Орбана

Понеділок, 21 листопада 2022, 21:51

Деякі депутати Європарламенту застерегли Єврокомісію від розблокування мільярдів євро для Угорщини, заявивши, що прем’єр-міністр Віктор Орбан порушує демократичні норми.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Очікується, що наступного тижня Європейська комісія схвалить виділення Угорщині коштів на суму до десятої частини від орієнтовного ВВП країни у 2022 році після того, як Будапешт зробить кроки щодо боротьби з корупцією та гарантії незалежності судової системи.

Депутати, які представляють фракцію соціалістів і демократів у Європейському парламенті, а також представники ліберальної партії Renew і "Зелені" заявили, що останні зміни, проведені урядом Орбана, не є достатніми для забезпечення здорової демократії в Угорщині.

"Уряд Угорщини не дотримується верховенства права. Правильне рішення – схвалити заморожування коштів", - сказав Ейдер Гардіасабаль Рубіал, соціал-демократ з Іспанії.

"Гроші мають бути заморожені раз і назавжди, це єдина мова, яку розуміє Орбан", - сказав Даніель Фройнд, німецький зелений і колишній активіст Transparency International.

У  ЄС вважають, що з метою шантажу Єврокомісії Угорщина вирішила блокувати інші, не пов’язані між собою рішення – від мінімального глобального корпоративного податку до довгострокової програми підтримки України на суму 18 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, Єврокомісія готується наступного тижня затвердити виділення Угорщині коштів на загальну суму до 14,7 мільярдів євро.

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Угорщина Орбан Європарламент

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