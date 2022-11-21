В Европарламенте выступают против размораживания средств ЕС для правительства Орбана

Некоторые депутаты Европарламента предостерегли Еврокомиссию от разблокирования миллиардов евро для Венгрии, заявив, что премьер-министр Виктор Орбан нарушает демократические нормы.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что на следующей неделе Европейская комиссия одобрит выделение Венгрии средств на сумму до десятой части ориентировочного ВВП страны в 2022 году после того, как Будапешт предпримет шаги по борьбе с коррупцией и гарантии независимости судебной системы.

Депутаты, представляющие фракцию социалистов и демократов в Европейском парламенте, а также представители либеральной партии Renew и "Зеленые" заявили, что последние изменения, проведенные правительством Орбана, не достаточны для обеспечения здоровой демократии в Венгрии.

"Правительство Венгрии не соблюдает верховенство права. Правильное решение – одобрить замораживание средств", - сказал Эйдер Гардиасабаль Рубиал, социал-демократ из Испании.

"Деньги должны быть заморожены раз и навсегда, это единственный язык, который понимает Орбан", - сказал Даниэль Фройнд, немецкий зеленый и бывший активист Transparency International.

В ЕС считают, что в целях шантажа Еврокомиссии Венгрия решила блокировать другие, не связанные между собой решения – от минимального глобального корпоративного налога до долгосрочной программы поддержки Украины на сумму 18 миллиардов евро.

По данным СМИ, Еврокомиссия готовится на следующей неделе утвердить выделение Венгрии средств на общую сумму до 14,7 миллиарда евро.