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ЮНЕСКО внесла французький багет в список світової спадщини 

Середа, 30 листопада 2022, 13:35

ЮНЕСКО, організація ООН, що опікується культурою, внесла французький багет у список світової спадщини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Агентство ООН присвоїло статус нематеріальної культурної спадщини традиціям виготовлення багета та способу життя, який їх оточує.

За даними Національної федерації французьких пекарень, щороку у Франції випікається понад шість мільярдів багетів.

Статус ЮНЕСКО надійшов у складний час для галузі, повідомляє AFP. Починаючи з 1970 року. Франція втрачає близько 400 невеликих пекарень на рік: від 55 000 (одна на 790 жителів) до 35 000 сьогодні (одна на 2000 жителів).

Зниження відбувається через поширення промислових пекарень та заміських супермаркетів у сільській місцевості, в той час як міські жителі замінюють багети з шинкою на бургери.

Президент Франції Емануель Макрон ще у 2018 році заявляв, що хоче, аби французький багет було визнано ЮНЕСКО частиною нематеріальної спадщини.

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ООН Франція ЄвроЖиття

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