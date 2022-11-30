ЮНЕСКО внесла французький багет в список світової спадщини 

ЮНЕСКО, організація ООН, що опікується культурою, внесла французький багет у список світової спадщини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Агентство ООН присвоїло статус нематеріальної культурної спадщини традиціям виготовлення багета та способу життя, який їх оточує.

🔴 FLASH INFO



Nouvelle inscription sur la Liste du #PatrimoineImmatériel : Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain.



Félicitations à la #France 🇫🇷 !



ℹ️ https://t.co/ruytZ2jTnJ #PatrimoineVivant pic.twitter.com/IQHcv5MYjy — UNESCO en français (@UNESCO_fr) November 30, 2022

За даними Національної федерації французьких пекарень, щороку у Франції випікається понад шість мільярдів багетів.

Статус ЮНЕСКО надійшов у складний час для галузі, повідомляє AFP. Починаючи з 1970 року. Франція втрачає близько 400 невеликих пекарень на рік: від 55 000 (одна на 790 жителів) до 35 000 сьогодні (одна на 2000 жителів).

Зниження відбувається через поширення промислових пекарень та заміських супермаркетів у сільській місцевості, в той час як міські жителі замінюють багети з шинкою на бургери.

Президент Франції Емануель Макрон ще у 2018 році заявляв, що хоче, аби французький багет було визнано ЮНЕСКО частиною нематеріальної спадщини.