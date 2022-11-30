ЮНЕСКО внесла французский багет в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, организация ООН, занимающаяся культурой, внесла французский багет в список всемирного наследия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Агентство ООН присвоило статус нематериального культурного наследия традициям изготовления багета и образу жизни, который их окружает.

🔴 FLASH INFO



Nouvelle inscription sur la Liste du #PatrimoineImmatériel : Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain.



Félicitations à la #France 🇫🇷 !



ℹ️ https://t.co/ruytZ2jTnJ #PatrimoineVivant pic.twitter.com/IQHcv5MYjy — UNESCO en français (@UNESCO_fr) November 30, 2022

По данным Национальной федерации французских пекарен, ежегодно во Франции выпекается более шести миллиардов багетов.

Статус ЮНЕСКО поступил в сложное время для отрасли, сообщает AFP. Начиная с 1970 года. Франция теряет около 400 небольших пекарен в год: от 55 000 (одна на 790 жителей) до 35 000 сегодня (одна на 2000 жителей).

Снижение происходит из-за распространения промышленных пекарен и загородных супермаркетов в сельской местности, в то время как городские жители заменяют багеты с ветчиной на бургеры.

Президент Франции Эмануэль Макрон еще в 2018 году заявлял, что хочет, чтобы французский багет был признан ЮНЕСКО частью нематериального наследия.