ЮНЕСКО внесла французский багет в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, организация ООН, занимающаяся культурой, внесла французский багет в список всемирного наследия.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Агентство ООН присвоило статус нематериального культурного наследия традициям изготовления багета и образу жизни, который их окружает.
🔴 FLASH INFO— UNESCO en français (@UNESCO_fr) November 30, 2022
Nouvelle inscription sur la Liste du #PatrimoineImmatériel : Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain.
Félicitations à la #France 🇫🇷 !
ℹ️ https://t.co/ruytZ2jTnJ #PatrimoineVivant pic.twitter.com/IQHcv5MYjy
По данным Национальной федерации французских пекарен, ежегодно во Франции выпекается более шести миллиардов багетов.
Статус ЮНЕСКО поступил в сложное время для отрасли, сообщает AFP. Начиная с 1970 года. Франция теряет около 400 небольших пекарен в год: от 55 000 (одна на 790 жителей) до 35 000 сегодня (одна на 2000 жителей).
Снижение происходит из-за распространения промышленных пекарен и загородных супермаркетов в сельской местности, в то время как городские жители заменяют багеты с ветчиной на бургеры.
Президент Франции Эмануэль Макрон еще в 2018 году заявлял, что хочет, чтобы французский багет был признан ЮНЕСКО частью нематериального наследия.