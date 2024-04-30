Держдеп попередив Китай про наслідки за сприяння передачі зброї від КНДР до РФ

Сполучені Штати обіцяють вжити заходів проти Китаю, якщо підтвердить сприяння нею передачі озброєння від Північної Кореї до Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

Представник Державного департаменту відповів на питання, яких вживають США на тлі повідомлень про те, що російський корабель, який перевозить північнокорейську зброю, використовує китайський порт.

"Ми вважаємо, що це не лише ризиковано для регіону, але й демонструє зневагу щодо України. Тому ми продовжуватимемо вживати відповідних заходів, щоб притягнути до відповідальності відповідних суб'єктів", – зазначив Патель.

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За його словами, США чітко давали зрозуміти Китаю, що будь-яке надання летальної допомоги з КНР, буде неприйнятним для Сполучених Штатів.

"І ми зробимо відповідні кроки, щоб притягнути їх до відповідальності, якщо таке станеться. Ми підтвердили це та продовжуватимемо підтверджувати це під час кожної нашої взаємодії", – зауважив він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна підтвердив готовність Білого дому до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України.

Нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Перед цим державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.