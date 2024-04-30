Bloomberg: Макрон будує тісніші взаємини з Сі задля впливу на Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із лідером Китаю Сі Цзіньпінем під час його візиту до Франції у тому числі задля того, аби Сі вплинув на главу Кремля Владіміра Путіна щодо війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за п'ять років їде до Європейського Союзу з повідомленням про те, що Пекін пропонує набагато більше економічних можливостей для ЄС, ніж США готові прийняти.

Китайський лідер розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини 5 травня. Ці країни прагнуть отримати інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань ЄС щодо промислової політики Пекіна та попереджень офіційних осіб у Вашингтоні щодо ризиків.

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Президент Франції Емманюель Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із Сі під час дводенного візиту до Франції, оскільки він хоча, аби китайський лідер закликав Владіміра Путіна припинити війну Росії в Україні, розповіли джерела, знайомі із планами Французького президента.

За їхніми словами, Макрон також прагне залучити китайські кошти у французький сектор акумуляторів для електромобілів.

Макрон прийме Сі на вечері в Єлисейському палаці в Парижі, де, за словами джерел, у меню може бути французький коньяк, який підлягає антидемпінговому розслідуванню в Пекіні.

Потім Макрон запросить свого китайського колегу в куточок Піренейських гір, де президент Франції відвідував свою бабусю в дитинстві, додали джерела.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи відбувся через кілька тижнів після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен попередила лідерів Комуністичної партії в Пекіні, що надлишок потужностей Китаю є проблемою для світу. Кілька днів потому це повідомлення повторив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.