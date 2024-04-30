Білий дім: Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США

В адміністрації президента Сполучених Штатів заявили, що Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги, який США оголосили минулого тижня після його ухвалення Конгресом.

Як повідомляє "Європейська правда", по це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За словами представниці адміністрації президента США, вона хоче бути "обережною" в цьому питанні, адже йдеться про питання оперативної безпеки.

"Допомога в Україну йде. Наразі вони отримують цю безпекову підтримку", – зазначила Жан-П’єр.

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Вона висловила сподівання, що це озброєння допоможе українським збройним силам на лінії фронту, щоб вони зуміли себе захистити.

Минулого тижня після 21-го засідання у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 млрд доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

Водночас радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

Програма USAI передбачає, що уряд США укладає контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво нового озброєння для України, а не поставляє обладнання зі своїх складів.

Це стало можливим після того, як президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

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