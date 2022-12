В Осло вручили Нобелівську премію миру представникам України, Росії та Білорусі

У столиці Норвегії в суботу вручили Нобелівську премію миру, яку цьогоріч здобули спільно правозахисники з України, Росії та Білорусі.

Цьогорічні лауреати — "Центр громадянських свобод" з України, російська організація "Меморіал" та Алесь Біляцький, ув’язнений білоруський активіст.

Олександра Матвійчук, голова "Центру громадянських свобод", використала свою суботню промову, щоб заявити: у цей момент історії в України єдиний спосіб забезпечити справедливий і міцний мир – це боротися.

На церемонії Беріт Рейс-Андерсен, голова Норвезького Нобелівського комітету, зазначила, що "світ потребує тих чудових особистостей і груп людей, які ціною великих особистих жертв протистоять агресії в ім'я демократії, прав людини і миру".

