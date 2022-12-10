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Шольц не вірить, що Путін готовий до поступок в Україні

Субота, 10 грудня 2022, 16:59

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розвіяв надії на те, що російський диктатор Владімір Путін може поступитись у війні проти України.

Про це він сказав у суботу  в Потсдамі під час діалогу з громадянами у своєму виборчому окрузі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він говорить дуже чітко, мова йде саме про завоювання чогось", - сказав Шольц.

Шольц у розмові з Путіним закликав вивести війська з України для дипломатичного кінця війни

"Він просто хоче силою захопити частину української території", - додав глава німецького уряду.

За його словами, це відбувається, незважаючи на великі втрати з боку Росії.

"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Але це може бути і 100 тисяч", - сказав Шольц.

Російське керівництво і раніше демонструвало брутальний підхід, наприклад, у Сирії чи Чечні, де воно "стерло з лиця землі цілу країну", сказав Шольц.

За його словами, з боку Путіна немає жодної стриманості. Проте, незважаючи на всі розбіжності, з ним доводиться говорити знову і знову, щоб перевірити, чи є зміни щодо України.

Нагадаємо, Товариство німецької мови, яке обирає слово року, визнало Zeitenwende словом року у німецькій мові - канцлер Шольц використовував його у контексті війни Росії проти України.

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Німеччина Війна з РФ Путін

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