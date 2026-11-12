Уряд Молдови схвалив посилення покарання за кібератаки

Уряд Молдови у четвер, 12 листопада, схвалив законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за кібератаки на інформаційні системи критично важливої інфраструктури – зокрема у сферах енергетики, охорони здоров’я, транспорту та банківського сектору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У Мін’юсті Молдови пояснили, що, хоча національне законодавство вже регулює основні види кіберзлочинів, закони потребують оновлення через появу нових способів здійснення атак.

Крім того, поправки покликані привести правову базу Молдови у відповідність до директив Європейського Союзу.

Законопроєкт уточнює норми щодо незаконного доступу до інформаційних систем, пошкодження даних та порушення роботи сервісів. Зокрема, у документі закріплено, що незаконним доступом вважається проникнення як у всю систему цілком, так і в окрему її частину.

При цьому обхід систем захисту – наприклад, злом паролів або інших механізмів контролю доступу – розцінюватиметься як обтяжуюча обставина.

Поправки також розширюють перелік караних дій. Тепер закон прямо передбачатиме санкції за незаконне введення, видалення або створення загрози для комп’ютерних даних, блокування доступу до них, а також за умисне переривання роботи інформаційних систем.

Окремий блок змін стосується інструментів, які використовують кіберзлочинці. Законопроєкт розмежовує комп’ютерні програми та технічні засоби, з одного боку, та паролі з кодами доступу – з іншого, запроваджуючи кримінальну відповідальність за їх придбання або розповсюдження з злочинною метою.

Як зазначають у Міністерстві юстиції, ухвалення поправок посилить захист ключових державних і приватних сервісів, а також надасть слідчим, прокурорам і судам чіткіші інструменти для розслідування кіберзлочинів.

Нагадаємо, нещодавно хакери викрали з урядових систем Молдови дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан після витоку з урядових систем даних заявив про необхідність більше інвестувати в безпеку та бути готовими до зростання кількості кібератак.