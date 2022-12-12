У Британії через снігопад скасовані або затримуються десятки авіарейсів

У ключових британських аеропортах 11-12 грудня через негоду скасовані або відкладені десятки рейсів.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

В аеропорту "Хітроу" лише у неділю скасували понад 50 рейсів через спричинені погодою обмеження на те, скільки літаків можна прийняти і відправити протягом години. Пасажирів попередили, що проблеми очікуються і в понеділок. Аеропорт "Станстед" оголосив про повне призупинення роботи - злітно-посадкова смуга стала надто небезпечною для використання.

Фото: James Love

Скасовуються та відкладаються рейси також в аеропорту Гатвік.

На більшій території Британії цими днями - сильні снігопади, ожеледь, погана видимість. Через негоду спостерігаються затримки також на залізниці.