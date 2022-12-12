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У Британії через снігопад скасовані або затримуються десятки авіарейсів

Понеділок, 12 грудня 2022, 08:15

У ключових британських аеропортах 11-12 грудня через негоду скасовані або відкладені десятки рейсів.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

В аеропорту "Хітроу" лише у неділю скасували понад 50 рейсів через спричинені погодою обмеження на те, скільки літаків можна прийняти і відправити протягом години. Пасажирів попередили, що проблеми очікуються і в понеділок. Аеропорт "Станстед" оголосив про повне призупинення роботи - злітно-посадкова смуга стала надто небезпечною для використання. 

Фото: James Love
Фото: James Love

Скасовуються та відкладаються рейси також в аеропорту Гатвік. 

На більшій території Британії цими днями - сильні снігопади, ожеледь, погана видимість. Через негоду спостерігаються затримки також на залізниці. 

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Велика Британія ЄвроЖиття

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