В Британии из-за снегопада отменены или задерживаются десятки авиарейсов 

В ключевых британских аэропортах 11-12 декабря из-за непогоды отменены или отложены десятки рейсов.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье отменили более 50 рейсов из-за вызванных погодой ограничений на то, сколько самолетов можно принять и отправить в течение часа. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник. Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования.

Фото: James Love

Отменяются и откладываются рейсы также в аэропорту Гатвик.

На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость. Из-за непогоды наблюдаются задержки также на железной дороге.