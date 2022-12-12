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В Британии из-за снегопада отменены или задерживаются десятки авиарейсов 

Понедельник, 12 декабря 2022, 08:15

В ключевых британских аэропортах 11-12 декабря из-за непогоды отменены или отложены десятки рейсов.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье отменили более 50 рейсов из-за вызванных погодой ограничений на то, сколько самолетов можно принять и отправить в течение часа. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник. Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования. 

Фото: James Love
Фото: James Love

Отменяются и откладываются рейсы также в аэропорту Гатвик. 

На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость. Из-за непогоды наблюдаются задержки также на железной дороге. 

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Великобритания ЕвроЖизнь

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