В Британии из-за снегопада отменены или задерживаются десятки авиарейсов
Понедельник, 12 декабря 2022, 08:15
В ключевых британских аэропортах 11-12 декабря из-за непогоды отменены или отложены десятки рейсов.
Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".
В аэропорту "Хитроу" только в воскресенье отменили более 50 рейсов из-за вызванных погодой ограничений на то, сколько самолетов можно принять и отправить в течение часа. Пассажиров предупредили, что проблемы ожидаются и в понедельник. Аэропорт "Станстед" объявил о полной приостановке работы - взлетно-посадочная полоса стала слишком опасной для использования.
Отменяются и откладываются рейсы также в аэропорту Гатвик.
На большей территории Британии в эти дни - сильные снегопады, гололед, плохая видимость. Из-за непогоды наблюдаются задержки также на железной дороге.
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