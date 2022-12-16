13 держав та Росія проголосували проти резолюції ООН щодо Криму

Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму; проти неї проголосували менше держав, ніж попереднього разу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"За" проголосували 82 країни, проти - 14, 80 - утрималися. Крім Росії, проти проголосували Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Судан, Сирія та Зімбабве.

Це менше, ніж під час голосування 16 грудня 2021 року - тоді проти проголосували загалом 25 держав.

Зокрема, цього разу "утрималися" Сербія та Вірменія. Порівняно з минулорічним голосуванням, змінили позицію на "утрималися" також Індія, Киргизстан, Саудівська Аравія, Філіппіни.

Нагадаємо, в середині листопада Генеральна Асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила резолюцію авторства України та ще майже пів сотні держав, в якій міститься заклик до Росії відшкодувати збитки, завдані повномасштабною агресією.