Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

13 государств и Россия проголосовали против резолюции ООН по Крыму

Пятница, 16 декабря 2022, 08:19

Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму; против нее проголосовали меньше государств, чем в предыдущий раз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"За" проголосовали 82 страны, против - 14, 80 - воздержались. Кроме России, против проголосовали Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Судан, Сирия и Зимбабве.

Это меньше, чем во время голосования 16 декабря 2021 года - тогда против проголосовали всего 25 государств. 

В частности, на этот раз "воздержались" Сербия и Армения. По сравнению с прошлогодним голосованием, изменили позицию на "воздержались" также Индия, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Филиппины. 

Напомним, в середине ноября Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию авторства Украины и еще почти полсотни государств, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Крым ООН

Статьи

Азербайджан замораживает войну: почему Россия позволила сделать холод оружием против Армении

Азербайджан идет на резкое повышение ставок в конфликте с Арменией. Возникает вопрос: какую роль в этом давлении играет РФ? (укр.)
15 декабря 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Право на приватность: зачем Украине новый закон о защите персональных данных

Украине нужен новый закон о защите персональных данных, который будет соответствовать требованиям ЕС. Иначе это задержит наше развитие на пути евроинтеграции (укр.)
15 декабря 2022 — Андрей Николаев, EU4DigitalUA

Заставить агрессора заплатить: как сделать конфискацию активов РФ максимально полной

Насколько реальна конфискация Западом российских активов? И как должна действовать Украина, чтобы сделать ее эффективной? (укр.)
15 декабря 2022 — Эрик Кучеренко, для Европейской правды