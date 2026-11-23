Данський суд визнав шведську активістку Грету Тунберг винною в незаконному проникненні на територію під час двох акцій протесту та наклав на неї штраф у розмірі, еквівалентному приблизно 260 доларам.

Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє "Європейська правда".

Разом із п’ятьма іншими людьми вона зайняла приміщення в Копенгагенському університеті під час пропалестинської акції протесту у вересні 2024 року.

За словами самих активістів, вони хотіли, щоб університет припинив співпрацю з ізраїльськими вищими навчальними закладами. Після цього Тунберг була тимчасово затримана.

Тунберг також була визнана винною у зв’язку з акцією протесту біля будівлі судноплавної компанії Maersk у травні 2025 року.

Згідно з рішенням суду, вона та інші активісти проникли на територію компанії в Копенгагені з прибиральним інвентарем, щоб символічно "прибрати" її.

Згідно з рішенням суду, акція протесту була спрямована проти перевезень зброї та викопного палива, що здійснюються цією компанією.

Тунберг кілька разів затримували на акціях протесту і раніше вже оштрафували.

Нагадаємо, минулого року Тунберг заарештували за плакат з написом "Я підтримую в'язнів Palestine Action. Я проти геноциду" через згадку організації, яку уряд Британії визнав терористичною організацією.

А нещодавно Грета Тунберг приєдналась до загальнонаціональних демонстрацій школярів у Франції.