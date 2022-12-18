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Twitter после опроса от Маска разблокировал журналистов, аккаунты которых приостановили

Воскресенье, 18 декабря 2022, 12:23

Соцсеть Twitter разблокировала аккаунты журналистов из ведущих американских СМИ, аккаунты которых на прошлой неделе приостановили без объяснения причин.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Блокировку сняли в субботу 17 декабря после волны возмущения и критики в адрес нового владельца платформы Илона Маска, и устроенного им опроса среди пользователей соцсети о том, стоит ли разблокировать аккаунты тех, кто "сдавал его точное местоположение в реальном времени". 

Блокировку журналистов связывают с тем, что они писали об аккаунте @ElonJet, который писал о передвижении самолета Маска, и который тоже заблокировали.

Маск дважды запускал голосование, и во второй раз 58,7% высказались за то, чтобы доступ журналистов к аккаунтам восстановили немедленно, 41,3% - через неделю. "Люди высказались. Приостановление аккаунтов, которые "доксили" мое местонахождение, будет снято сейчас", - написал Илон Маск.

Неожиданная блокировка нескольких известных журналистов из CNN, The New York Times и The Washington Post вызвала волну критики среди политиков и в том числе должностных лиц Еврокомиссии, где Маску напомнили о "красных линиях" ЕС в вопросах свободы слова. 

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