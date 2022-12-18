Twitter после опроса от Маска разблокировал журналистов, аккаунты которых приостановили
Соцсеть Twitter разблокировала аккаунты журналистов из ведущих американских СМИ, аккаунты которых на прошлой неделе приостановили без объяснения причин.
Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".
Блокировку сняли в субботу 17 декабря после волны возмущения и критики в адрес нового владельца платформы Илона Маска, и устроенного им опроса среди пользователей соцсети о том, стоит ли разблокировать аккаунты тех, кто "сдавал его точное местоположение в реальном времени".
Блокировку журналистов связывают с тем, что они писали об аккаунте @ElonJet, который писал о передвижении самолета Маска, и который тоже заблокировали.
Маск дважды запускал голосование, и во второй раз 58,7% высказались за то, чтобы доступ журналистов к аккаунтам восстановили немедленно, 41,3% - через неделю. "Люди высказались. Приостановление аккаунтов, которые "доксили" мое местонахождение, будет снято сейчас", - написал Илон Маск.
Неожиданная блокировка нескольких известных журналистов из CNN, The New York Times и The Washington Post вызвала волну критики среди политиков и в том числе должностных лиц Еврокомиссии, где Маску напомнили о "красных линиях" ЕС в вопросах свободы слова.