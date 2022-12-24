Президент Німеччини у різдвяному зверненні побажав Україні справедливого миру

У традиційному зверненні з нагоди Різдва, яке буде оприлюднене в суботу, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закличе співгромадян продовжувати виявляти солідарність із Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Доки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу, погроз і пригноблення. Жорстокий російський напад на Україну, повернення війни в Європу, жахливі страждання українців, як і побоювання ескалації бойових дій, – усе це лякає багатьох людей у нашій країні", – йдеться у зверненні Штайнмаєра.

За його словами, "найбільше наше бажання цього року – щоб знову настав мир", причому цього, вважає німецький президент, ще більше потребують як українці, які були змушені покинути свою країну і приїхали в Німеччину, так і їхні родини в Україні.

Водночас Штайнмаєр окреслив чіткі межі для можливої мирної угоди з Росією: "Це має бути справедливий мир, який не заохочує захоплення земель і не залишає народ України сам-на-сам зі свавіллям і насильством окупантів". За його словами, такий мир "ще не відчутний".

Також президент Німеччини нагадає про наслідки війни в Україні, насамперед економічні, для німців, і наголосить, що вони йдуть на них, оскільки їм небайдужа доля українців, їхня боротьба за свободу, і тому що вони виявляють солідарність і людяність.

"Ми не піддалися паніці, ми не дозволили внести розкол у наші лави. Наша демократична держава полегшує важкий тягар (для громадян і компаній), і багато хто в компаніях працює над тим, щоб вийти з кризи з новими силами", – сказав Штайнмаєр.

Нагадаємо, прем’єрка Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному зверненні до нації згадала Україну та закликала людей допомагати українцям. А прем'єр Британії Ріші Сунак розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.