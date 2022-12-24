Президент Германии в рождественском обращении пожелал Украине справедливого мира

В традиционном обращении по случаю Рождества, которое будет обнародовано в субботу, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призовет сограждан продолжать проявлять солидарность с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению. Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасные страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий, - все это пугает многих людей в нашей стране", - говорится в обращении Штайнмайера.

По его словам, "самое большое наше желание в этом году - чтобы снова наступил мир", причем в этом, считает немецкий президент, еще больше нуждаются как украинцы, которые были вынуждены покинуть свою страну и приехали в Германию, так и их семьи в Украине.

В то же время Штайнмайер очертил четкие границы для возможного мирного соглашения с Россией: "Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов". По его словам, такой мир "еще не ощутим".

Также президент Германии напомнит о последствиях войны в Украине, прежде всего экономических, для немцев, и подчеркнет, что они идут на них, поскольку им небезразлична судьба украинцев, их борьба за свободу, и потому что они проявляют солидарность и человечность.

"Мы не поддались панике, мы не позволили внести раскол в наши ряды. Наше демократическое государство облегчает тяжелое бремя (для граждан и компаний), и многие в компаниях работают над тем, чтобы выйти из кризиса с новыми силами", - сказал Штайнмайер.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам. А премьер Британии Риши Сунак разместил на своей странице в Twitter рождественский ролик со словами в поддержку Украины.