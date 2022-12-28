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Мешканка Рима розпалила камін купонами на 20 тис. євро, захованими чоловіком

Середа, 28 грудня 2022, 09:55

Жінка з Рима запалила камін в будинку на Різдво за допомогою поштових купонів на суму 20 000 євро, захованих її чоловіком.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Il Messaggero.

"Коли я побачив полум'я, я був готовий втратити свідомість", - сказав чоловік.

Він заховав у каміні поштові ощадні облігації на суму 20 000 євро, але його дружина запалила їх на Різдво.

"Я думав, що це безпечне місце, куди злодії ніколи не заглянуть. Моя дружина не знала, що я сховав там поштові купони. Щороку перед тим, як розпалювати вогонь, ми їх перекладали", - пояснив чоловік своє рішення сховати гроші у каміні. Однак цього разу він не встиг вчасно, і 20 000 євро пішли на вітер.

Поштові купони можуть бути як паперовими, так і електронними.

Ті, хто їх купує, сплачують певну суму, на яку періодично нараховуються відсотки. Власник може вимагати виплати основної суми в будь-який час, але відсотки, як правило, нараховуються після закінчення 6-12 місяців з моменту підписки поштових замовлень.

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Італія курйози

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