Жительница Рима разожгла камин купонами на 20 тыс. евро, спрятанными мужем

Женщина из Рима зажгла камин в доме на Рождество с помощью почтовых купонов на сумму 20 000 евро, спрятанных ее мужем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Il Messaggero.

"Когда я увидел пламя, я был готов потерять сознание", - сказал мужчина.

Он спрятал в камине почтовые сберегательные облигации на сумму 20 000 евро, но его жена зажгла их на Рождество.

"Я думал, что это безопасное место, куда воры никогда не заглянут. Моя жена не знала, что я спрятал там почтовые купоны. Каждый год перед тем, как разжигать огонь, мы их перекладывали", - объяснил мужчина свое решение спрятать деньги в камине. Однако на этот раз он не успел вовремя, и 20 000 евро ушли на ветер.

Почтовые купоны могут быть как бумажными, так и электронными.

Те, кто их покупает, платят определенную сумму, на которую периодически начисляются проценты. Владелец может потребовать выплаты основной суммы в любое время, но проценты, как правило, начисляются по истечении 6-12 месяцев с момента подписки почтовых заказов.