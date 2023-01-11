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У Польщі розбився вертоліт, пілот загинув

Середа, 11 січня 2023, 07:25

У Поморському воєводстві Польщі розбився приватний вертоліт, пілот загинув.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

За кілька хвилин до 19:00 до поліції надійшло повідомлення про зникнення 51-річного мешканця гміни Смєнтово-Гранічне.

Слідчі встановили, що чоловік вилетів з приватної території на зелено-чорному гелікоптері Robinson R22 близько 13:00 і полетів у невідомому напрямку, повідомив речник Старогардського районного відділу поліції у Гданську, штаб-офіцер Марцін Кунка.

Оперативний черговий поліції негайно направив на місце події поліцейських з найближчих відділень поліції у Гданську.

Польське агентство аеронавігаційних служб додатково направило в район пошуків морський пошуково-рятувальний вертоліт.

Речник поліції в Старогарді Гданському повідомив, що після 21:00 до служб надійшла інформація про те, що в лісовому комплексі поблизу села Лесна Яня знайдено розбитий гелікоптер. Всередині було виявлено труп пілота.

Більш детальні обставини інциденту з'ясує Державна комісія з розслідування авіаційних подій. Співробітники поліції забезпечують охорону місця події.

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Польща

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