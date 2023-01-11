В Польше разбился вертолет, пилот погиб

В Поморском воеводстве Польши разбился частный вертолет, пилот погиб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

За несколько минут до 19:00 в полицию поступило сообщение об исчезновении 51-летнего жителя гмины Сментово-Граничне.

Следователи установили, что мужчина вылетел с частной территории на зелено-черном вертолете Robinson R22 около 13:00 и улетел в неизвестном направлении, сообщил представитель Старогардского районного отдела полиции в Гданьске, штаб-офицер Марцин Кунка.

Оперативный дежурный полиции немедленно направил на место происшествия полицейских из ближайших отделений полиции в Гданьске.

Польское агентство аэронавигационных служб дополнительно направило в район поисков морской поисково-спасательный вертолет.

Представитель полиции в Старогарде Гданьском сообщил, что после 21:00 в службы поступила информация о том, что в лесном комплексе вблизи села Лесна Яня найден разбитый вертолет. Внутри был обнаружен труп пилота.

Более детальные обстоятельства инцидента выяснит Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Сотрудники полиции обеспечивают охрану места происшествия.