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Президенти Литви та Польщі несподівано приїхали до Львова

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Середа, 11 січня 2023, 15:32

Президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, про візит Науседи повідомив почесний консул Литви Ярослав Визняк, пише "Європейська правда". 

"Сьогодні президент Гітанас Науседа перебуває у Польщі та Україні, а саме у Львові… Це робочий візит, в рамках якого лідери обговорять ситуацію в Україні", - розповів він. 

Майже одразу після того канцелярія Дуди публічно повідомила про те, що президент Польщі - у Львові, і президенти проводять зустріч "Люблінського трикутника"; далі перші фото з візиту опублікував і Гітанас Науседа. 

Про візити лідерів не повідомлялося заздалегідь, вочевидь, з міркувань безпеки. 

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Литва Зеленський Війна з РФ

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