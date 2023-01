Президенти Литви та Польщі несподівано приїхали до Львова

Президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, про візит Науседи повідомив почесний консул Литви Ярослав Визняк, пише "Європейська правда".

"Сьогодні президент Гітанас Науседа перебуває у Польщі та Україні, а саме у Львові… Це робочий візит, в рамках якого лідери обговорять ситуацію в Україні", - розповів він.

Майже одразу після того канцелярія Дуди публічно повідомила про те, що президент Польщі - у Львові, і президенти проводять зустріч "Люблінського трикутника"; далі перші фото з візиту опублікував і Гітанас Науседа.

Today in Lviv, we 🇺🇦🇱🇹🇵🇱 – the Lublin Triangle – once again confirmed our steadfast commitment to victory against the aggressor. We will stay united! Lithuania & Poland will continue providing defense assistance to Ukraine. pic.twitter.com/SVl5XDxa7L