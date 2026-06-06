У Швейцарії винесуть на референдум зміни до військової та цивільної служби

В середині червня у Швейцарії пройде загальнонаціональне голосування щодо умов військової та "альтернативної" цивільної служби.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Референдум, запланований на 14 червня, може суттєво змінити правила проходження служби та вплинути на комплектування армії в умовах зростання глобальної напруги.

Одним із ключових питань стане законопроєкт, який ускладнює перехід від військової служби до "альтернативної" цивільної. Згідно з пропозицією, ті, хто обере цивільну службу, мають відпрацювати щонайменше 150 днів незалежно від уже пройденого військового стажу.

Це викликало критику з боку частини політиків та громадських організацій, які вважають такі зміни надмірним обмеженням вибору.

Питання служби опинилося в тіні іншої ініціативи, що також винесена на той самий бюлетень – про можливе обмеження чисельності населення Швейцарії до 10 мільйонів.

У країні з багаторічною традицією загальної військової повинності молоді чоловіки після досягнення повноліття проходять близько 245 днів служби, розподілених на кілька років.

"Альтернативна" цивільна служба, запроваджена у 1996 році, триває довше – приблизно у 1,5 раза – і передбачає роботу у соціальних або екологічних проєктах.

Представники армії наголошують, що масовий перехід військовослужбовців у цивільну сферу створює навантаження на систему підготовки.

Зокрема генерал-лейтенант Бенедикт Роос, який очолює збройні сили з початку року, заявив, що армія зацікавлена у збереженні підготовлених кадрів, у які вже вкладено значні ресурси.

Напередодні начальник генерального штабу швейцарської армії заявив, що країна прискорює закупівлю систем протидії дронам у зв’язку зі зростанням кількості вторгнень у повітряний простір над цивільною та військовою інфраструктурою.

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