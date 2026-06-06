У Кремлі заявили про зустріч Путіна зі ексканцлером Німеччини Шредером

У Кремлі заявили, що Владімір Путін зустрівся колишнім німецьким канцлером Герхардом Шредером віч-на-віч.

Про це заявив радник правителя РФ Юрій Ушаков, пише "Интерфакс", передає "Європейська правда".

За словами Ушакова, розмова Путіна та Шредера відбулася в Москві, у Кремлі. Він назвав її "хорошою".

"Розмова була дружньою, вона відбулася у форматі тет-а-тет, віч-на-віч. Подробиць я, чесно кажучи, не знаю. Вона відбулася в Москві, у Кремлі", – сказав радник Путіна.

Зазначимо, 2 червня ЗМІ писали, що Шредер перебував з візитом у російській столиці, Москві. 82-річного колишнього лідера Соціал-демократичної партії вважають особистим другом російського правителя; він продовжував працювати на російські енергетичні компанії навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Путін запропонував Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв пояснив, що той, хто роками представляв російські інтереси в Німеччині, не має "ані моральної, ані політичної легітимності, щоб сьогодні виступати посередником".