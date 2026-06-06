У Литві обговорять можливий розпад коаліції з "Зорею Німану"

У суботу, 6 червня, Литовська соціал-демократична партія скликає у Вільнюсі засідання своєї Президії та Ради; головною темою обговорення стане можливий розпад коаліції з партією "Зоря Німану" та інші зміни в уряді.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс на початку цього тижня заявив, що має на увазі три сценарії, які він має намір представити Раді партії.

Як зазначив мовник, неофіційно кажуть, що вони можуть передбачати не лише заміну міністрів, а й заміну прем’єр-міністерки Інги Ругінене.

Політики партії розділилися: тоді як Сінкявічюс сигналізує про новий старт, спікер Сейму Юозас Олекас заявив, що коаліція продовжуватиме працювати.

"Мені здається, що немає причин змінювати коаліцію, але ви все почуєте в суботу", – зазначив він.

Ще у квітні писали, що Литовська соціал-демократична партія, готується обговорити участь в уряді опозиційного Союзу демократів "В ім'я Литви" замість ультраправої "Зорі Німану".

Також писали, що партнери по керівній коаліції Литви заявляють, що мають зауваження до глави зовнішньополітичного відомства Кястутіса Будріса.