Трамп каже, що Зеленський і Путін тепер мають "самі розбиратися"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський та очільник Кремля Владімір Путін тепер мають "самі розбиратися" щодо питання російсько-української війни.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 5 червня, цитує "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи хоче він, після того, як Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч, щоб спершу вони провели розмову без участі США.

"Я не проти. Тобто нехай вони самі розбираються. Це я привів їх до цієї ситуації, і я думаю, що все владнається", – відповів американський президент.

Він висловив також впевненість у тому, що зараз "наближається момент, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене".

"Це війна, якої ніколи не мало статися. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом. Але я думаю, що все владнається", – додав Трамп.

Напередодні Зеленський написав листа Путіну, у якому заявив, що до переговорів Україна-Росія потрібно залучити Європу та США, а також, що США можуть вести моніторинг припинення вогню.

Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії.

А правитель Кремля сказав, що проглянув відкритий лист Зеленського й "не бачить сенсу у проведенні зустрічі".