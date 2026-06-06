МЗС перепросило у Греції за морський дрон біля острова Лефкада

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий перепросив у Греції за інцидент із морським дроном, який у травні виявили в грецьких територіальних водах поблизу острова Лефкада в Іонічному морі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Речник наголосив, що поява безпілотника стала результатом обставин, спричинених російською агресією проти України.

"Оскільки нинішні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці та діяльності російського "тіньового флоту", є предметом спільної занепокоєності як Греції, так і України, Україна наголошує на своїй прихильності нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки, зазначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому", – зазначив він.

Він наголосив, що в цьому контексті українська сторона "висловлює свої вибачення за інцидент".

"Україна, разом із Грецією, залишається відданою подальшому поглибленню дружніх відносин між нашими двома країнами та розвитку конструктивного діалогу в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес", – додав Тихий.

Нагадаємо, морський дрон (за даними грецьких ЗМІ, йдеться про модель "Козак Мамай") був виявлений рибалками поблизу острова Лефкада після того, як, судячи з усього, у нього сталася несправність дистанційного керування. За повідомленнями, він перевозив 100 кг вибухівки. Грецькі посадовці підозрюють, що його метою було вразити корабель російського "тіньового флоту", що діє у Середземному морі.

Афіни попередили, що не дозволять Середземному морю стати театром військових дій. У травні міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що "Україна винна нам дуже велике вибачення".

В МЗС України заявили про відсутність свідчень того, що цей апарат пов’язаний з українськими операторами.

3 червня Греція висловила офіційний дипломатичний протест Україні через знайдений на узбережжі острова Лефкада морський дрон з вибухівкою.